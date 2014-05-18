Глава Минобороны предупредил: россияне - не миротворцы, мы поступим с ними, как с агрессором

18 мая 2014, 23:31

Коваль рассказал о реакции на возможное вторжение России.

Михаил Коваль

 Россия не получала никаких миротворческих мандатов, поэтому в случае, если войска РФ пересекут наши границы, как "миротворцы", Украина будет действовать против них, как против агрессора.

Об этом заявил и.о. министра обороны Михаил Коваль в эфире телеканала "Украина", пишет "Сегодня".

"Перед армией стоят конкретные задачи, миротворческий мандат наши соседи не получали, команду от Главнокомандующего или Верховной Рады на то, что миротворцы будут входить на территорию Украины, наша армия не получала. Поэтому, если части российской армии под миротворческим флагом будут входить на нашу территорию, мы будем поступать с ними так, как с агрессором", - заявил Коваль.

Он также сказал, что на данный момент "в Вооруженных силах Украины проведена частичная мобилизация". "Все соединения и части, которые мы планировали, полностью мобилизованы, проведены боевые тренировки по взаимодействию, и они полностью готовы к выполнению заданий по назначению. Кроме того, часть боевых сил принимает участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас мы, учитывая то, что есть люди, которые по законным причинам вынуждены покинуть армию (у кого третий ребенок родился и т.д.), относительно них принято решение, что они будут освобождены от службы. Речь идет о резервистах. И тогда, мы добираем добровольцев из тех, кто находится в числе Вооруженных Сил Украины", - отметил глава Минобороны.

Также, по его словам, "те резервисты, которые пришли в пополнение Вооруженных Сил Украины - прекрасные знатоки своего дела, большие патриоты нашей страны и люди, которые способны исполнять задания по назначению".

"Небольшая часть будет призываться, как солдаты срочной службы. Но будут люди, которые далее придут на военную службу на контрактной основе. И большая часть будет призываться на воинскую службу на контрактной основе. Ситуация заключается в том, что Вооруженные Силы Украины не во всех соединениях и частях, где нам нужен личный состав, могут выполнить условия контракта. Потому, в тех частях, где мы, к сожалению, на сегодняшний день условия контракта выполнить не можем, а нам нужны военнослужащие - мы будем брать военнослужащих 20-24 лет, которые в дальнейшем будут подписывать контракт и станут контрактниками", - подчеркнул Коваль.

"Было принято решение, что те, кто принимал участие в антитеррористической операции, получат статус "участник боевых действий". Этот вопрос - очень сложный. Его сложность в том, что мы должны исполнить социальную справедливость - чтобы в эту категорию военнослужащих ни в коем случае не попали те люди, которые находятся в глубоком тылу и не имеют отношения к АТО. Все должно быть четко, прозрачно и мы должны дать этот статус тем людям, которые на самом деле его заслужили. И это будет сделано", - добавил он.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко назвал прямую военную агрессию России в нынешних условиях "безумием", но отметил, что она возможна.

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