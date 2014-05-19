В ЕС рассказали, в каком случае введут очень жесткие санкции против России

Любая дальнейшая вооруженная агрессия России против Украины, в частности, возможное военное вторжение, приведут к очень жестким санкциям против РФ.

Об этом заявил глава МИД Швеции Карл Бильдт в эфире программы ''Подробности", сообщает "Украинская правда".

''Если российские вооруженные силы войдут на территорию Украины, это будет вторжением и агрессией. Если это произойдет, можно забыть обо всех дискуссиях относительно санкций. Тогда они точно будут введены'', - сказал он.

По словам европейского политика, это прекрасно понимают власти России.

"Послания из Брюсселя и Вашингтона абсолютно четкие – любая дальнейшая вооруженная агрессия против Украины приведет к очень жестким ответным мерам'', - заверил Бильдт.

При этом он заявил, что никакие обстоятельства не смогут изменить позицию Европы, чтобы она согласилась с экспансией со стороны России. ''Нет, мы не согласимся на экспансию'', - сказал глава МИД Швеции.

Также он отметил, что самое важное для Украины – быть сильной и в политике, и в экономике.

''Когда вы разделены политически и слабы экономически, тогда вы слабое государство, независимо от военных альянсов. Экономические реформы, выборы, реформа судебной системы и госуправления, улучшение инвестклимата – это шаги, которые помогут Украине в будущем стать сильным государством. И это те сферы, где Европа сможет помочь'', - подчеркнул глава МИД Швеции.

''Уверен, что в Украине по всей территории пройдут свободные и справедливые выборы. Конечно, не обойдется без проблем: мы знаем о Крыме, где российские власти не допустят голосования, и это – трагедия. Также ясно, что будут попытки помешать выборам на востоке Украины'', - отметил Бильдт и добавил: ''Рассчитываю, что на больше части Украины, где будет больше 1000 наших наблюдателей, пройдут свободные выборы''.

Напомним, глава Минобороны Украины Михаил Коваль заявил, что в случае перехода российских войск через украинскую границу под видом "миротворцев", наша армия отреагирует на это, как на действия агрессора.