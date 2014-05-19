СНБО о задержанных российских "журналистах": это информсопровождение террористов

После того как вечером 18 мая украинские силовики под Краматорском провели спецоперацию, уничтожили ПЗРК террористов и взяли в плен двоих "журналистов", в СНБО заявили, что задержанные – это информационное сопровождение террористов.

Об этом замсекретаря СНБО Виктория Сюмар написала на своей странице в Facebook.

"Все, что делают террористы на востоке страны, - это максимальная дестабилизация через запугивание и панику. Для этого критически важны СМИ, которые распространяют страх через конкретные картинки и информирования, и их к услугам террористов активно поставляет Россия", - рассказала Сюмар.

"Так называемые "журналисты" LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко - яркий пример содействия терроризму через информационное сопровождение. Они не просто получают видео, эти "журналисты" сопровождают террористические группы и снимают нападения на украинских военных. Де факто, они являются частью террористических групп. Их видео, которое в ближайшее время появится в интернете, - прямое доказательство. Содействие терроризму, сговор с террористами, помощь терроризму - это не журналистика", - подчеркнула замсекретаря СНБО .

По ее словам "взаимовыгодное сотрудничество" с людьми, которые убивают и берут заложников, - это преступление. "И соответствующие выводы в отношении Сидякина и Сайченко сейчас готовят соответствующие украинские правоохранительные органы. В отличие от украинских журналистов, которые остаются в плену заложников, с ними будут поступать в соответствии с законами. Но вещи надо называть своими именами, это не журналисты, это информсопровождение террористических групп", - подчеркнул Сюмар, сама в прошлом журнаист.

Ранее "Гларед" сообщал, что Сюмар заявила: от войны все устали, власть готова к диалогу.