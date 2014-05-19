В НАТО пока не увидели обещанного Путиным отвода российских войск от границ Украины

В НАТО заявили, что не увидели никаких признаков движения российских войск возле границ Украины, возвращающихся в свои базы.

Об этом со ссылкой на представителя военного альянса, который пожелал остаться неназванным сообщает Reuters.

"Мы не зафиксировали перемещений, которые бы подтверждали (заявления Кремля - ред.)", - сказал офицер.

Напомним, 19 мая в Кремле заявили, что Путин приказал вернуть войска, которые проводили учения возле границ с Украиной, в места постоянной дислокации.

7 мая Путин уже заявлял, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной, теперь они находятся там, где проходят регулярные учения. Однако украинские военные и НАТО не подтвердили это заявление.

Больше об антитеррористической операции, продолжающейся на востоке Украины, читайте в спецтеме "Главреда".