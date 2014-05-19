Комбат "Донбасса" собирает ополчение: террористы едут принимать "клятвы на верность" ДНР

Руководство Красноармейска готово присягнуть на верность боевикам из террористической организации "Донецкая народная республика".

Об этом командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко написал на своей странице в Facebook.

"По поступившей из райгосадминистрации Красноармейского района Донецкой области информации, и.о. мэра Красноармейска Галина Гаврильченко на 14:00 собирает всех руководителей городских служб для встречи с представителями террористической организации "Донецкая народная республика". Эмиссары ДНР приезжают принимать клятвы на верность себе", рассказал комбат

По его словам, в связи с угрозой окончательной утраты контроля госвласти на территории Красноармейского района, командование батальона "Донбасс" приняло решение в случае приезда представителей ДНР на указанную встречу - арестовать их как террористов.

В случае оказания вооруженного сопротивления, боевики будут уничтожены, подчеркивается в сообщении Семенченко.

Кроме этого, батальон "Донбасс" намерен разъяснить и.о. мера Красноармейска ответственность за пособничество террористам и измену Родине.

"Донбасс" также намерен объявить мобилизацию на территории Красноармейского района патриотов Украины и Донбасса в народное ополчение и оказать всю необходимую помощь народному ополчению и тем представителям украинской власти, которые не утратили волю к сопротивлению.

Ранее "Главред" сообщал, что именно бойцы батальона "Донбасс" взяли под контроль Великоновоселковский район Донецкой области и с гранатами в руках не пропустили террористов ДНР.

Фото: Facebook Семена Семенченко