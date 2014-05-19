Тымчук о проблемах террористов: морги Славянска переполнены, а Кремль отложил вторжение

Террористы, действующие на востоке Украины, где сейчас проходит АТО, находятся в состоянии замешательства - у них проблемы с деньгами и вывозом тел погибших. В то же время, Кремль на данный момент отложил прямое военное вторжение в Украину.

Об этом заявил на пресс-конференции координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук. "Готовится массовый вывоз тел, погибших террористов. Это колонна так и не была сформирована…Сейчас у них это большая проблема, потому что морги Славянска переполнены", - цитируют военного эксперта "Новости Донбасса".

Также, по его словам, террористы пока не знают, что делать с телами, и запускают слухи о том, что это тела убитых украинских силовиков. Кроме того, у боевиков возникли проблемы с финансированием, так как разведка перекрыла банковские каналы перевода денег, а пограничники регулярно отлавливают курьеров, перевозящих значительные суммы.

Поэтому террористы решили перевозить деньги малыми суммами – приблизительно по 50 тыс. долларов. Источники финансирования террористов, по словам Тымчука, это Россия, Крым, семья беглого экс-президента Виктора Януковича.

Эксперт также заявил, что сейчас в рядах террористов замешательство в связи с тем, что Россия отложила реализацию планов по прямому вооруженному вторжению на территорию Украины, а Главное разведывательное управление вооруженных сил РФ ослабило контроль за ними. Раньше террористы "чувствовали твердое плечо Москвы", а теперь не знают, что им делать.

Говоря об угрозе военного вторжения, Тымчук отметил, что Кремль принял решение отложить войсковую операцию в Украине, но вероятность вторжения остается, пока российские войска находятся у границ.

"С начала мая мы наблюдаем ротацию в составе боевиков, отзываются представители спецподразделений ГРУ и на их место прибывают наемники, в основном также военнослужащие российской армии, которые служили в спецназе, имеют опыт боевых действий, в первую очередь на Кавказе", - цитирует эксперта УНИАН.

По мнению Тымчука, "проведением такой ротации Кремль подстраховывается, обеспечивает себе прикрытие от идентификации действующих военнослужащих российской армии".

"После псевдореферендума 11 мая мы констатировали резкое снижение активности сети ГРУ, которая координировала сепаратистов. Мы полагаем, что Кремль сейчас принял решение отложить операцию, хотя остается вероятность вторжения России, пока есть войска на границе", - сообщил Тымчук.

"Кремль не может обеспечить скоординированные действия сепаратистов по всему Донбассу, все пускается на самотек. Местные сепаратисты продолжают получать поддержку оружием, финансированием, но если раньше был управляемый хаос, то сейчас он становится неуправляемым. Для Москвы сейчас сама цель – это срыв выборов, дестабилизация ситуации в регионе", - добавил военный эксперт.

Напомним, в понедельник, 19 мая, в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин дал команду отвести войска от границ Украины. Отметим, что Тымчук эту информацию опроверг.

Также отметим, что политолог Владимир Фесенко в комментарии "Главреду" отметил, что военное вторжение - единственный способ сорвать президентские выборы в Украине. В то же время, такое решение, по мнению эксперта, будет глупостью со стороны РФ.