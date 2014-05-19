Самозваный "премьер" ДНР устроил переворот на деньги российского олигарха – СМИ

Самозваный "премьер" "Донецкой народной республики", московский политтехнолог Александр Бородай начал террористическую деятельность в Украине еще во время аннексии Крыма и финансировался российским олигархом Константином Малофеевым.

Об этом сообщает российское издание Slon.ru.

В частности, олигарх обеспечивал финансирование нелегитимного правительства, сформированного под покровительством российских оккупантов.

Как пишет Олег Кашин, в его крымских репортажах "Бородай фигурировал среди "москвичей из окружения Аксенова". На вопрос журналиста, не чиновник ли он, Бородай ответил отрицательно, и что работает в рамках, дословная цитата, "частно-государственного партнерства".

Частной стороной "партнерства" оказался олигарх Малофеев, "яркий представитель "православных бизнесменов", который, по данным Кашина, еще до начала оккупации полуострова перевел главе нелегитимного правительства Аксенову один миллион долларов из своих личных средств. Бородай же в свое время работал в компании Малофеева "Маршалл Капитал".

"С государственной стороны аннексию Крыма, как известно, осуществила российская армия, а с частной – люди олигарха Малофеева, у которого во время зачистки "Ростелекома" от людей бывшего министра связи Леонида Реймана (а может быть, и не только тогда) уже был успешный опыт деликатной работы в интересах российского государства", - считает Кашин.

Ранее "Главред" сообщал, что российский диверсант Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" объездил почти всю Украину в составе делегаций Русской православной церкви, готовя захваты Крыма и Донбасса.

Фото: donbass.ua