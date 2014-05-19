В Донецке боевики похитили главу избирательного округа: выдвинули требование

Глава комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил, что в Донецке террористы похитили главу 44-го избирательного округа Людмилу Бушуеву. По его словам, они требуют прекращения деятельности избирательной комиссии.

Об этом Черненко написал на своей странице в Facebook, позже эту же информацию Украинской правде подтвердили в Центральной избирательной комиссии.

"Сегодня здесь должно было состояться обучения относительно того, как раздавать избирательные материалы. Вдруг у помещения вошли неизвестные с оружием. Они взяли в плен всех присутствующих и требовали приезда главы округа. Когда глава приехала, всех отпустили, а ее отвезли в неизвестном направлении", - сообщил Черненко, добавив, что телефон Бушуевой не отвечает.

"Тем временем сами боевики вышли на связь с представителями округа и сообщили, что главу отпустят, если вся комиссия прекратит свою деятельность", - добавил он.

Эту информацию позже подтвердили в ЦИК.

"По состоянию на 10:40 вооруженные люди захватили главу ОИК округа № 44 Бушуеву Людмилу Петровну в помещении ОИК при передаче печатей УИК (участковых избирательных комиссий - ред.)", - сказал пресс-секретарь Центризбиркома Константин Хивренко.

Он добавил, что избирательный округ № 44 находится в Петровском районе и охватывает часть Кировского района Донецка.

По словам Хивренко, округ расположен в помещении Кировского районного в городе Донецке совета.

Обратим внимание, что террористы пытаются сорвать на востоке Украины проведение президентских выборов, назначенных на 25 мая.

Так, в Луганске сепаратисты похитили главу окружной избирательной комиссии №106 в Октябрьском районе города, главу избиркома №105 тоже пытались похитить.

Также в Донецкой области были захвачены два избирательных участка - 42-й в самом городе и 48-й в Краматорске.

Ранее сообщалось, что 14 мая в Антраците Луганской области три тысячи митингующих заняли помещение окружной избирательной комиссии №111, а членам ОИК приказали расходиться по домам.

Позже, сегодня, 19 мая, стало известно, что в Шахтерске Донецкой области боевики захватили окружную избирательную комиссию (ОИК) №55.

Между тем, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что внеочередные президентские выборы, запланированные на 25 мая, должны пройти во всех областях Украины. По его словам, какие-либо попытки террористов на Донбассе сорвать выборы "обречены на провал".