Окружение Януковича украло и вывело из Украины 100 миллиардов

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что окружение экс-президента Виктора Януковича незаконно вывело за рубеж около 100 млрд долл.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в УНИАН.

"Около 100 млрд долл., часть из которых наличными, было вывезено за границу окружением Януковича", - сообщил Петренко.

По его словам, 2 млрд долл. из этой суммы сейчас заблокировано на счетах в Швейцарии, а против 20-25 человек, связанных с коррупционной деятельностью в Украине, введены индивидуальные замораживающие санкции в Евросоюзе и США, но подробности всех предварительных результатов расследования пока не разглашаются.

Министр отметил, что сейчас главным заданием правоохранительных органов Украины является активная коммуникация с компетентными органами этих стран, для того чтобы через судебные процедуры подтвердить причастность заблокированных там средств к коррупционным схемам в Украине и в дальнейшем вернуть их в нашу страну.

Петренко сообщил также о предварительных данных следствия относительно коррупции в государственном секторе.

"По данным предварительного расследования, объявленным представителями следствия, были обнаружено схемы злоупотребления в государственном секторе на сумму около 65 млрд грн", - сказал он.

Министр подчеркнул, что разворовывание государственных средств осуществлялось на всех уровнях, и в коррупционных схемах было задействовано 12 профильных министерств.

Ранее "Главред" сообщал, что в СБУ заявили об аресте десятков счетов Януковича, председателя набсовета компании ВЕТЭК Сергея Курченко, а также экс-председателя СБУ Александра Якименко.