В Донецке освободили захваченную террористами главу избирательной комиссии - СМИ

В Донецке была освобождена ранее захваченная террористами глава окружной избирательной комиссии №44 Людмила Бушуева.

Об этом сообщает "ОстроВ", ссылаясь на собственные источники.

"Она (глава ОИК- ред.) освобождена. Сейчас ей оказывают помощь медики", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил, что неизвестные захватили в плен и отвезли в неизвестном направлении председателя окружной избирательной комиссии №44 в Донецке.

Обратим внимание, что террористы пытаются сорвать на востоке Украины проведение президентских выборов, назначенных на 25 мая.

Так, в Луганске сепаратисты похитили главу окружной избирательной комиссии №106 в Октябрьском районе города, главу избиркома №105 тоже пытались похитить.

Также в Донецкой области были захвачены два избирательных участка - 42-й в самом городе и 48-й в Краматорске.

Ранее сообщалось, что 14 мая в Антраците Луганской области три тысячи митингующих заняли помещение окружной избирательной комиссии №111, а членам ОИК приказали расходиться по домам.

Позже, сегодня, 19 мая, стало известно, что в Шахтерске Донецкой области боевики захватили окружную избирательную комиссию (ОИК) №55.

Между тем, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что внеочередные президентские выборы, запланированные на 25 мая, должны пройти во всех областях Украины. По его словам, какие-либо попытки террористов на Донбассе сорвать выборы "обречены на провал".