Путин поговорил с Меркель об Украине: надеется на "диалог"

Сегодня, 19 мая, по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили возникший в Украине кризис.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По данным ведомства, лидеры обсудили кризисную ситуацию в Украине, в том числе в связи с запланированными на 25 мая президентскими выборами.

"Была выражена надежда, что процессы конституционной реформы и начатого в соответствии с "дорожной картой" ОБСЕ диалога киевских властей с регионами будут продолжены", - сообщили в пресс-службе.

Кроме вышесказанного напомним, 19 мая в Кремле заявили, что Путин приказал вернуть войска, которые проводили учения возле границ с Украиной, в места постоянной дислокации.

Позже генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опроверг указанное выше заявление главы РФ.