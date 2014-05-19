Шушкевич о возможном вторжении в Украину: Лукашенко - раб Путина, он поддержит агрессию

Оппозиционный политик и экс-спикер парламента Беларуси Станислав Шушкевич, который возглавлял страну с 1991 по 1994 год, Станислав Шушкевич заявил, что Александр Лукашенко - раб президента России Владимира Путина и он подчинится ему в случае прямого вторжения российских войск в Украину.

Об этом Шушкевич заявил в интервью Gordonua.com.

"Если Россия пойдет на открытое вооруженное противостояние с Украиной, Беларусь точно будет на стороне Кремля, потому что Лукашенко - раб Путина и самостоятельно ничего не решает. Мне очень жаль, что Турчинов поверил Лукашенко. Зря он это сделал. Лукашенко врал от рождения и по сей день", - убежден Шушкевич.

Политик также считает, что заявление главы РФ об отводе войск от украинской границы не означает отказ Путина от прямого вторжения в Донецкую и Луганскую области.

"Отвел Путин войска от границы с Украиной или нет - не важно. Президент РФ в любой момент готов абсолютно на все, его действия непредсказуемы. Аннексия Крыма, война с Украиной, агрессивное "собирание русских земель" - у Путина нет другого способа поддерживать свой рейтинг среди имперского населения России. Так что я не исключаю прямого вторжения российских войск в восточную Украину", - заявил он.

Шушкевич подчеркнул, что Путин по-прежнему будет объяснять агрессию тем, что украинцы - "негодяи, уничтожающие собственных русскоязычных граждан".

"Это чудовищная политика, но это реалии", - добавил он.

Напомним, ранее Станислав Шушкевич заявил, что он в восторге от украинской нации.

Кроме вышесказанного добавим, 19 мая в Кремле заявили, что Путин приказал вернуть войска, которые проводили учения возле границ с Украиной, в места постоянной дислокации.

Позже генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен опроверг указанное выше заявление главы РФ.