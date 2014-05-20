Россия возобновила передачу кораблей из оккупированного Крыма: на очереди еще 5 судов

Россия возобновила передачу кораблей из Крыма в Украину. На очереди еще 5 кораблей.

Так утром, 20 мая, севастопольские рейдовые буксиры вывели в нейтральные воды для передачи украинской стороне морской буксир "Корец" и рейдовый буксир "Красноперекопск", сообщает "Флот Украины".

По данным издания, "Корец" направился к одному из портов Украины своим ходом. Он же взял на буксир Красноперекопск".

На данный момент в нейтральных водах также находится буксир "Геннадий Савельев", прибывший из Одессы.

19 мая танкер ВМС Украины "Бахмач" (1981 года постройки, бортовой номер U759 ) был отбуксирован в бухту Инкермана на причал "Вторчермет", как таковой, что списан на металлолом.

Как сообщил участник российско-украинских переговоров депутат нелегитимного законодательного собрания Севастополя Дмитрий Белик, сегодня три буксира будут выведены из Стрелецкой бухты, пишет РИА Новости.

"Сегодня три буксира будут выведены из Стрелецкой бухты, а также тральщик и рейдовый катер будут выведены из базы Новоозерная. Те корабли, которые они просят, сегодня-завтра получат", — сказал собеседник агентства.

По его словам, корабли передаются по "уже отработанной схеме": "Буксиры Черноморского флота доводят их до территориальных вод, где на корабли пересаживаются украинские экипажи".

Напомним, ранее стало известно, что Украина выведет из Крыма около 70 кораблей. В составе Военно-морских сил Украины остаются десять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Флаг России поднят над 51 кораблем, входившим ранее в состав ВМС Украины.