Предприятия Днепропетровщины поддержали митинг против насилия на Донбассе

Сегодня, 20 мая, в Донецке должен состояться митинг-протест против насилия, дестабилизации, мародерства и бандитизма в регионе, его поддержали металлурги, промышленники и транспортники Днепропетровской области.

О поддержке митинга заявили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, пишет УНИАН.

Сообщается, что митинг должен начаться в Донецке в 12:00.

Его инициаторы призывают к миру на Донбассе, ликвидации всех блокпостов и перенесению всех споров с улиц за круглые столы.

"20 мая в 12:00 мы призываем: всех директоров предприятий Донбасса прекратить роботу и включить гудок на 5 минут; священнослужителей всех конфессий - бить в набат в ваших храмах; всех автомобилистов остановиться и сигналить 5 минут", - призывают общественные инициаторы митинга на Донбассе.

В то же время, в Днепропетровской ОГА заявили о поддержке этой акции.

"В 12.00 заводы области гудками проголосуют за мир и стабильность в Украине, выразят свой протест против сепаратизма, терроризма и насилия", - подчеркнули в пресс-службе ОГА.

Ранее сообщалось, что с 20 мая на комбинате им. Ильича и "Азовстали" (входят в группу "Метинвест", подконтрольную СКМ Рината Ахметова, находятся в Мариуполе Донецкая область) на три часа будет останавливаться производство. Забастовка продлится до тех пор, пока обстановка в регионе не стабилизируется.

До этого, 19 мая Ахметов призвал рабочих своих предприятий выйти на предупредительную забастовку против сепаратизма и подчеркнул, что действия вооруженных боевиков так называемой ДНР являются "борьбой против Донбасса".