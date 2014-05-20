АТО в Краматорске: десантники уничтожили два блокпоста боевиков

В Краматорске Донецкой области, в котором проходит антитеррористическая операция, украинские десантники ликвидировали два блокпоста боевиков.

Об это сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев, пишет Украинская правда.

"На днях участники антитеррористической операции осуществили превентивные действия, направленные на нейтрализацию боевиков, которые осуществляют теракты в населенных пунктах на востоке Украины. Украинские десантники в ходе операции уничтожили два блок посты сепаратистов в городе Краматорск", - сообщил Селезнев.

При этом он добавил, что пострадавших среди украинских силовиков и мирных жителей населенного пункта нет.

Со слов Селезнева также стало известно, что действия личного состава АТО направлены только против боевиков.

"Участники незаконных вооруженных формирований должны сложить оружие. В другом случае к ним будет применен весь комплекс мер для нейтрализации", - предупредил Селезнев.

Ранее сообщалось, что под Краматорском террористы оборудовали огневые точки в жилых кварталах, что значительно осложняет проведение антитеррористической операции.

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