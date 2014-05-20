Пограничники рассказали, как российские диверсанты попали в Украину

Российские диверсанты с оружием были заброшены на материковую часть Украины еще во время обострения ситуации в Крыму.

Об этом сообщил помощник главы погранведомства Сергей Астахов, сообщает Украинская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть все основания считать, что основное количество этого оружия, как и большинство тех, кого позже идентифицировали как российских наемников, представителей спецслужб, и остальных, официально въехали в Украину еще в то время, когда была обострена ситуация в Крыму, когда еще не было решения о закрытии административной границы между материковой частью Украины и Крымом", - сказал он.

По его словам, операция по дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины планировалась заранее.

"Операция планировалась заранее, она планово реализовывались и ходы просчитывались на многое время вперед", - сказал представитель Госпогранслужбы.

Как сообщалось, украинские пограничники задержали на границе Херсонщины и Крыма гражданина России, сторонника ДНР, перевозившего полмиллиона фальшивых рублей.