Пограничники рассказали, почему отпустили лидера луганских террористов Болотова

"Народного губернатора" Луганской области Валерия Болотова пограничники отпустили из-за угрозы гибели большого количества людей.

Об этом заявил помощник главы Государственной пограничной службы Сергей Астахов, передает РБК-Украина.

"Что касается заявления про то, что якобы была взятка, у меня лично такой информации нет. Но есть информация, что относительно пограничной службы следственные действия не проводились. То есть фактически его отбили и чтобы не превратить пункт пропуска в бойню, где могло погибнуть большое количество людей, он был пропущен.

По периметру были расставлены минометы, которые предварительно были продемонстрированы в действии", - заявил пограничник.

Напомним, ранее глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Болотова, задержанного утром 17 мая на украинско-российской границе, отпустили за взятку.

Также глава МВД Арсен Аваков заявлял, что Болотову удалось вырваться от правоохранителей в результате предательства.