Украина ответила Медведеву: "забывчивому Кремлю" напомнили об обязательствах перед Украиной

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировал заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что Россия не собирается выступать гарантом территориальной целостности Украины.

Так и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица сожалеет, что российское руководство открещивается от его обязательств относительно гарантий территориальной целостности Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Очень обидно, что руководство Кремля имеет такую короткую память. Итак, мировому сообществу вновь приходится напоминать забывчивому Кремлю о его международных обязательствах", - отметил Дещица.

Глава МИД напомнил о резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, которую поддержали 100 стран - членов ООН, согласно которой действия РФ в отношении Украины являются нарушением Хартии ООН, Хельсинских соглашений, Будапештских соглашений 1994 года, Договора о дружбе между Украиной и РФ от 1997 года, а также других договоров и норм международного права.

Напомним, ранее Медведев заявил, что решение о "присоединении" Крыма и Севастополя к России пересмотру не подлежит, но оно требует постоянного разъяснения молодому поколению и оппонентам.