СМИ рассказали о разборках террористов в Донецке

В террористической организации "Донецкая народная республика" происходит внутренний конфликт между сторонниками "министра обороны" Игоря Гиркина по кличке "Стрелок" и горловскими сепаратистами.

Об этом со ссылкой на источник в рядах ДНР сообщает "ОстроВ".

"Сейчас у них на СБУ "стрелка" - туда приехали "горловские", которые ранее претендовали на ряд постов в правительстве ДНР, и там находится правая рука Игоря Стрелкова - Сергей Здрилюк ("Абвер"). Между ними происходят разборки", - сообщил источник.

Движение возле захваченного террористами управления СБУ в Донецкой области перекрыто. Перекрыт и проезд по проспекту Мира в сторону городских прудов.

Издание также рассказало, что "Абвер" срочно созывал журналистов, чтобы рассказать им о критическом положении в ДНР.

Ранее "Главред" сообщал, что "Стрелок" пожаловался, что на Донбассе не хотят воевать за террористов, и позвал в боевики женщин.

Фото: zn.ua, @bishopk