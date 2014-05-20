Задержанные СБУ российские журналисты сознались: сопровождали террористов

Журналисты российского телеканала LifeNews, которых ранее задержала СБУ под Краматорском Донецкой области, сознались в том, что на территории Украины они занимались не журналистской деятельностью, а сопровождали террористов и освещали их незаконную деятельность.

Об этом во время брифинга заявила руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Они были опрошены нашими следователями. Они сознались в том, что въехали на территорию Украины не как журналисты, они приехали без удостоверений, а на границе сказали, что цель визита - посещение какого-то концерта", - сообщила Остапенко.

По ее словам, настоящая их цель была "сопровождать террористов и освещать их незаконную деятельность".

"Они это все признают, они подписали все материалы следствия… Пока что они задержаны, сейчас с ними работает следователь", - добавила Остапенко.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что под Краматорском были задержаны журналисты российского телеканала LifeNews Марат Сайченко и Олег Сидякин.

Кроме вышесказанного добавим, ранее сегодня в СБУ заявили, что они имеют доказательства использования российскими средствами массовой информации технологии "25-го кадра" для воздействия на зрителей.