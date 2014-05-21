Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Украине

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет направлять наблюдателей на выборы президента Украины, назначенные на 25 мая, поскольку сейчас речь должна идти о прекращении кровопролития в стране.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"На сегодня никаких решений о направлении наблюдателей от каких угодно российских инстанций нет. Мы с вами знаем, что это выборы, к которым у нас весьма своеобразное отношение, и, в принципе, сложно назвать выборами то мероприятие, в котором не участвуют многие регионы страны", - заявил Слуцкий.

В то же время он выразил мнение, что если выборы станут шагом к прекращению кровопролития и деэскалации насилия, их можно считать легитимными.

"Хотя в абсолютной системе координат их легитимность под большим знаком вопроса. Мы знаем, закон, который принят о поправках в избирательное законодательство Украины, в закон о выборах президента, он говорит о том, что выборы считаются легитимными, даже если там принимают участие всего лишь часть регионов страны", - подчеркнул глава комитета Госдумы по делам СНГ.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 20 мая, премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал внеочередные президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая, отметив, что они могут урегулировать ситуацию в Украине. При этом он заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович жив, значит он, по мнению РФ, легитимный президент.

Добавим, что выборы президента Украины назначены на 25 мая. В то же время на востоке Украины продолжается операция против пророссийских террористов.

Кроме вышесказанного напомним, ранее политолог Владимир Фесенко выразил мнение, что сорвать выборы президента в Украине может только прямое военное вторжение России. Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин понимает, что такие действия будут большим риском и глупостью.