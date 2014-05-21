Как российский журналист "помогал" террористам советами: опубликовано видео

В Сети появилось видео обстрела террористами блокпоста украинских силовиков, из которого видно, как корреспондент российского телеканала LifeNews координирует действия боевиков и дает им "ценные советы".

Об этом сообщает "Эспрессо TV".

По данным издания, террористы обстреливали блокпост силовиков возле поселка Черевковка, расположенного между Краматорском и Славянском Донецкой области.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что под Краматорском СБУ задержала журналистов российского телеканала LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина.

Позже задержанные журналисты сознались сотрудникам СБУ в том, что на территории Украины они занимались не журналистской деятельностью, а сопровождали террористов.

Видео: lifenews.ru