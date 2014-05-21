На Донбассе силовики задержали диверсантов с ПЗРК и РПГ: опубликованы фото, видео

На Донбассе украинские силовики задержали двоих боевиков, которые проводили разведывательные действия в местах расположения блокпостов участников АТО, у них изъяли целый арсенал тяжелого вооружения.

Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"При задержании у боевиков изъято 2 единицы РПГ-26, 2 единицы РПГ- 7В, автомат АК -74 с под ствольной гранатометом, патроны к автомату Калашникова, гранаты для под ствольной гранатомета", - добавил он.

По его данным, задержанные рассказали, что их действия были направлены на дестабилизацию ситуации в восточных областях Украины.

Селезнев подчеркнул, что полученная от них информация также подтверждает активное привлечение военнослужащих Российской Федерации, в частности, офицеров ФСБ и ГРУ, к боевой подготовке террористов, которые орудуют на востоке Украины.

"Так один из задержанных боевиков показал, что проходил курс подготовки на территории одной из воинских частей на территории Ростовской области. На военном полигоне он и его сообщники проходили обучение, в ходе которого изучали правила использования ПЗРК и РПГ", - подчеркнул Селезнев.

Между тем, он добавил, что задержанные также предоставили оперативную информацию, которая будет полезной для украинских силовиков во время выполнения специальных задач в рамках антитеррористической операции.

Кроме вышесказанного напомним, ранее глава пресс-центра СБУ Марина Остапенко заявила, что на протяжении марта Служба безопасности Украины задержала такое количество диверсионных групп шпионов и диверсантов, которое было задержано за все время независимости Украины.

Видео: Військове телебачення України