МВД опровергло слова Царева о сожженном доме: пострадал только гараж

В МВД опровергли заявление народного депутата Олега Царева о сожжении его дома, но подтвердили – гараж сгорел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

"Сегодня ночью в дом в селе Старые Кодаки Днепропетровского района области, который принадлежит одному из народных депутатов Украины, ворвались 7-8 (точное количество устанавливается) мужчин в камуфляжной одежде и подожгли гараж и автомобиль, находившийся в нем", - говорится в официальном сообщении ведомства.

При этом в МВД отметили, что сообщение о стрельбе поступило от местных жителей. На место происшествия выехали сотрудники милиции, которые работают над выяснением обстоятельств нападения на дом.

Также в сообщении отмечается: 21 мая в 2:45 к воротам дома подъехали два автомобиля, из которых выскочили люди с закрытыми масками лицами.

Они перелезли через забор, совершили один выстрел из неустановленного оружия и проникли в дом охраны, который находился во дворе.

"Испугав охранника оружием, похожим на автомат Калашникова, они вытолкали его из дома, приказали лечь на землю, разбили окна и проникли в подземный гараж. После этого нападавшие подожгли помещение с автомобилем и покинули место преступления", - говорится в сообщении МВД.

В результате поджога автомобиль и помещение общей площадью 25 кв. метров сгорело полностью.

Пострадавших в результате пожара нет. Эвакуация не проводилась.

На месте происшествия работает криминалистическая лаборатория Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД в области.

По данному факту следственным отделом Днепропетровского райотдела открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Как сообщал "Главред", ранее Олег Царев на своем Facebook заявил, что неизвестные сожгли его дом, и выложил несколько фотографий с пожарища.