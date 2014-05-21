Террористов на Донбассе вооружает Россия, есть доказательства - Тымчук

В районе проведения антитеррористической операции обезврежена диверсионная группа, вооруженная автоматами из Крыма.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Идентифицировано оружие, которым были вооружены захваченные в плен разведчики террористических групп, действующих в районе АТО. В частности, номер автомата Калашникова, изъятого у террористов, ранее числился в комплекте вооружения батальоны морской пехоты ВМС Украины в Феодосии", - отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что "данное оружие было захвачено российскими военнослужащими в ходе штурма нашего батальона".

"Таким образом, налицо еще одно подтверждение снабжения Россией оружием пророссийских террористов, действующих на Донбассе", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее глава пресс-службы АТО Владислав Селезнев заявил, что в ходе допроса задержанные террористы-разведчики признались, что к диверсиям их готовили офицеры ФСБ и ГРУ РФ.

"Так один из задержанных боевиков показал, что проходил курс подготовки на территории одной из воинских частей на территории Ростовской области. На военном полигоне он и его сообщники проходили обучение, в ходе которого изучали правила использования ПЗРК и РПГ", - подчеркнул Селезнев.

Больше об атаках террористов и проведении АТО на востоке Украины смотрите в спецтеме "Главреда".