Путин снова заявил об отводе войск от Украины: при хорошей погоде НАТО увидит из космоса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение отвести войска от границы с Украиной принято, чтобы создать благожелательные условия для выборов.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Наши войска не находились уже на границе, они действительно были на достаточно близком расстоянии от границы и вы наверняка слышали об этом, некоторое время назад я дал указание министерству обороны отвести их к местам тренировок, на полигоны, это тоже в прилегающих областях, в Ростовской области, рядом", — сказал Путин журналистам.

"Но теперь министерство обороны получило другое указание, а именно вывести их даже с этих полигонов", — подчеркнул президент РФ.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, сделано это не потому, что мы стесняемся держать там наши войска, мы суверенное государство и держим наши войска там, где мы захотим, но, чтобы создать дополнительные благожелательные условия для предстоящих выборов в Украине (президентские выборы 25 мая), чтобы вокруг этого не было никаких спекуляций, это решение было принято", — объяснил Путин.

Он подчеркнул, что "связано это еще и с тем, что количество войск, бронетехники достаточно большое и даже вывод требует серьезной подготовки, в том числе подвижного состава. Я думаю, что при хорошей погоде скоро они (НАТО – Ред.) все это увидят из космоса".

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в НАТО заявили, что не видят подтверждения слов Путина об отводе российский войск.