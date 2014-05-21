Российский журналист рассказал, как освещал позицию боевиков: опубликовано видео

В Сети появилось видео допроса Марата Сайченко - журналиста российского телеканала LifeNews, которого ранее задержала СБУ под Краматорском Донецкой области, во время которого Сайченко сознался в том, что он и его коллега нарушили украинское законодательство и освещали только позицию террористов.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на видеозапись, полученную от СБУ.

"Я - Сайченко Марат Яковлевич, гражданин Российской Федерации, сотрудник российского телеканала LifeNews, телеоператор. Прибыл на территорию Украины 10 мая 2014 года со своим коллегой Олегом Седякиным для выполнения журналистской деятельности", - сказал Сайченко.

"При пересечении границы в аэропорту "Борисполь" мы скрыли истинную цель визита, так как боялись выдворения из страны, заявил и о том, что летим на концерт. При этом мы оставили в Москве все документы, удостоверяющие нашу профессиональную принадлежность, для того, чтобы это скрыть", - добавил он.

По словам журналиста, из Киева они приехали в Донецк, получили у представителей "Донецкой народной республики" разрешение, "аккредитацию на проведение журналистской деятельности по освещению референдума и для другой работы".

"После этого мы прибыли в Краматорск, где занимались освещением прохождения референдума 11 мая и его результатов. В последующие дни мы также находились в городе Краматорск и освещали события, происходящие в городе и в его окрестностях", - рассказал Сайченко.

"Во время освещения этих событий, сбора информации, мы общались только с представителями "ополчения", местными жителями, при этом не общались, (также не говорили - ред.) с представителями украинской армии и представителями других силовых структур Украины", - признался он.

"18 мая мы были задержаны военными украинской армии. Понимаем, что мы нарушили закон этого государства о пребывании иностранных граждан на его территории, так как скрыли истинную цель своего визита", - резюмировал сотрудник LifeNews.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что под Краматорском СБУ задержала журналистов российского телеканала LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина.

Позже задержанные журналисты сознались сотрудникам СБУ в том, что на территории Украины они занимались не журналистской деятельностью, а сопровождали террористов.

Между тем, в Сети появилось видео обстрела террористами блокпоста украинских силовиков, из которого видно, как корреспондент российского телеканала LifeNews координирует действия боевиков и дает им "ценные советы".

Позже, сегодня, 21 мая, президент Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на задержание СБУ под Краматорском журналистов российского телеканала LifeNews, потребовав освободить их и, в случае невыполнения его требований, пригрозил Украине применением силы.

Видео: Українська правда