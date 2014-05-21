Кучма о планах сепаратистов по "национализации": хана Донецкой области

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2004) уверен, что для урегулирования ситуации на востоке страны необходима активная позиция обычных людей и крупного бизнеса.

Об этом он заявил во время третьего общенационального круглого стола в Николаеве, сообщает УНИАН.

Кучма отметил, что "если люди не поймут, что от них все зависит, пока крупный бизнес также не поймет свою ответственность, то войсками мы ничего не сделаем".

Также президент выразил мнение, что крупный бизнес уже начинает понимать, что Донбасс не сможет существовать "в серой зоне".

"В "Донецкой криминальной республике" предлагается "национализацию" провести в Донецке. Но хана Донецкой области будет, через месяц ничего от нее не останется, а может, и раньше", - сказал Кучма.

О том, поможет ли Ахметов стабилизировать Донбасс, читайте в статье: "Гудком и меморандумом: сможет ли Донбасс побороть сепаратизм".