Ляшко назвали сюрпризом президентских выборов

Олег Ляшко стал одной из главных сенсаций этих выборов.

Таое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, пишет ТСН.

По последним социологическим опросам (СОЦИС, КМИС и социологической группы "Рейтинг", 8-13 мая), среди кандидатов на пост президента Украины Ляшко оказался на четвертом месте, и демонстрирует заметную положительную динамику (+1 % по сравнению с апрелем). Говоря о причинах изменений в списке рейтинговых политиков, Фесенко отметил, что еще полгода назад Ляшко не воспринимали всерьез, поскольку считали политическим одиночкой с эпатажными заявлениями.

"Однако за последнее время он добавил как серьезности и содержательности, так и действенности, став заметной фигурой на Майдане и проявив активность в событиях на Донбассе", - отметил Фесенко.

По словам эксперта, Ляшко попал в спрос и ожидания тех избирателей, которые ищут новых политических лидеров. Фесенко также считает, что большую часть своей поддержки Ляшко получает не в городах, а в украинской глубинке, поскольку "говорит на ее языке и отражает ее настроения".

Политолог также отметил "неповторимый политический стиль" Ляшко, поскольку его невозможно спутать ни с одним украинским политиком, что уже может являться залогом успеха. Как бы мы ни относились к Ляшко, он является одним из отражений национальных особенностей украинской политики, считает политолог.

"Ляшко может стать одним из главных сюрпризов нынешних президентских выборов. А поскольку рейтинг лидера у нас формирует и рейтинг его политической силы, то у партии Ляшко есть перспективы пройти в следующий состав Рады на внеочередных парламентских выборах, если они состоятся в конце этого года", – прогнозирует Фесенко.