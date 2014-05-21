Ляшко назвали сюрпризом президентских выборов

Политолог назвал Ляшко одной из главных сенсаций выборов.
Олег Ляшко стал одной из главных сенсаций этих выборов.
Таое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, пишет ТСН.
По последним социологическим опросам (СОЦИС, КМИС и социологической группы "Рейтинг", 8-13 мая), среди кандидатов на пост президента Украины Ляшко оказался на четвертом месте, и демонстрирует заметную положительную динамику (+1 % по сравнению с апрелем). Говоря о причинах изменений в списке рейтинговых политиков, Фесенко отметил, что еще полгода назад Ляшко не воспринимали всерьез, поскольку считали политическим одиночкой с эпатажными заявлениями.
"Однако за последнее время он добавил как серьезности и содержательности, так и действенности, став заметной фигурой на Майдане и проявив активность в событиях на Донбассе", - отметил Фесенко.
По словам эксперта, Ляшко попал в спрос и ожидания тех избирателей, которые ищут новых политических лидеров. Фесенко также считает, что большую часть своей поддержки Ляшко получает не в городах, а в украинской глубинке, поскольку "говорит на ее языке и отражает ее настроения".
Политолог также отметил "неповторимый политический стиль" Ляшко, поскольку его невозможно спутать ни с одним украинским политиком, что уже может являться залогом успеха. Как бы мы ни относились к Ляшко, он является одним из отражений национальных особенностей украинской политики, считает политолог.
"Ляшко может стать одним из главных сюрпризов нынешних президентских выборов. А поскольку рейтинг лидера у нас формирует и рейтинг его политической силы, то у партии Ляшко есть перспективы пройти в следующий состав Рады на внеочередных парламентских выборах, если они состоятся в конце этого года", – прогнозирует Фесенко.