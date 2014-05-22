Россия снова заверила, что отвела войска от границ Украины

Российские войска были отведены от границ Украины к местам постоянной дислокации.

Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Как говорится в заявлении ведомства, из Ростовской, Белгородской и Брянской областей были отведены четыре железнодорожных эшелона и 15 транспортных самолетов Ил-76 с войсками.

Вывод войск из приграничных областей состоялся в среду, 21 мая.

Подразделения Вооруженных сил России с зимы проходили подготовку на размещенных там полигонах. Теперь временные лагеря и базы демонтированы, а вся военная техника и личный состав вывезены.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил об отводе войск РФ от украинских границ. Он пояснил это решение намерением создать "благожелательные условия" для президентских выборов в Украине.

При этом стоит напомнить также, что подобные заявления ранее неоднократно опровергались данными разведки и съемкой из космоса.