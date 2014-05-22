Ночью террористы с боем пытались прорвать границу с Россией

В ночь на 22 мая террористы несколько раз пытались с боем прорвать границу Украины с Россией в Луганской области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Так, пограничный наряд участка "Краснодон" обнаружил, что со стороны России три грузовых КамАЗа и "Нива" пытались пересечь границу вне пункта пропуска.

Пограничники сделали предупредительные выстрелы, однако нарушители не остановились. В результате был открыт огонь на поражение, но машинам удалось развернуться и уехать назад в Россию.

"В тот же день в 22.10 в отдел пограничной службы "Станичная Луганская" подъехала группа до 30 человек, вооруженных автоматическим оружием, в том числе пулеметами, и выдвинули ультиматум сдать оружие и освободить помещение пограничного подразделения", - добавили в ведомстве.

Как сообщается, украинские пограничники отказались это делать и вызвали подкрепление, а террористы начали штурм с применением автоматов, пулеметов, гранатомета и ручных гранат.

Попытка захватить пограничное подразделение была отбита.

"В 1.03 начался второй штурм с применением тяжелой автоматического оружия и подствольных гранатометов. Из ближайших домов начали стрелять снайперы. Атака снова была отбита. Около 2.00 террористы предприняли третью неудачную попытку захватить отдел пограничной службы ", - говорится в сообщении.

Пограничникам удалось уничтожить две огневые точки снайперов и дорожный каток, которым нападающие пытались проломить ворота на территорию подразделения. Среди пограничников есть раненые и контуженные.

Больше об атаках террористов и проведении АТО смотрите в спецтеме "Главреда".