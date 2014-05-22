Сегодня стартуют выборы в Европарламент

Сегодня, 22 мая, начинаются выборы в Европейский парламент, которые будут проходить четыре дня.

Об этом пишет Радио Свобода, отмечая, что в них примут участие около 400 млн человек.

"Первыми из 28 государств-членов Евросоюза будут голосовать избиратели Великобритании и Нидерландов", - добавляют журналисты.

Сообщается, что европейцы выберут 751 депутата на период с 2014 до 2019 года.

Обратим внимание, что государства-члены ЕС имеют разное представительство в Европарламенте в зависимости от численности населения.

Так, больше всего депутатов представляют Германию (96), Францию (74), а также Великобританию и Италию (по 73). Самые маленькие страны (Кипр, Мальта, Эстония и Люксембург) делегируют по шесть избранников.

Кроме вышесказанного напомним, что после введения положений Лиссабонского договора 2009 года полномочия Европарламента расширились, в частности, он начал влиять на назначение президента Еврокомиссии.

Европейский парламент - законодательный орган ЕС, напрямую избираемый гражданами государств-членов Союза. Вместе с Советом Европейского союза парламент образует двухпалатную законодательную ветвь власти Евросоюза, и считается одним из самых влиятельных законодательных органов мира.