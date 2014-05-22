Лидер луганских террористов попросил Путина ввести войска

Лидер луганских террористов Валерий Болотов обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести "миротворческие войска" на территорию самопровозглашенной "Луганской народной республики". Также он "ввел военное положение" и заявил о мобилизации.

Об этом пишет "Интерфакс".

По данным издания, Болотов мотивирует это заявление тем, что якобы "украинские войска совершили акт агрессии против мирных граждан".

При этом он отметил, что у "Луганской народной республики" недостаточно сил для "изгнания карателей", поэтому Болотов выразил надежду, что Россия примет решение о вводе "миротворческих войск" до того, как в регионе начнется "гуманитарная катастрофа, искусственно создаваемая руководством Украины".

"Сегодня в 4:00 украинские войска совершили акт агрессии против мирных граждан, нелегитимная киевская власть проводит карательную операцию против Луганской республики. Ее войска продолжают оккупировать отдельные регионы республики, угрожая жизнедеятельности граждан", - заявил Болотов.

В то же время "губернатор" так называемой ЛНР "подписал приказ" о "введении военного положения" и объявил мобилизацию.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области под городом Лисичанск проходит бой между силами АТО и боевиками. Позже стало известно, что террористы взорвали мост. СМИ писали, что во время столкновений пострадали четыре человека, однако с какой стороны - неизвестно.

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