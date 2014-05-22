Украина хочет созвать Совбез ООН: докажет вину РФ в разжигании конфликта - Яценюк

Украины призывает срочно созвать заседание Совета безопасности ООН по поводу ситуации в государстве, во время которого страна представит доказательства причастности России к эскалации конфликта на востоке страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время посещения военной части недалеко от Киева, пишет УНИАН.

"Мы обращаемся к нашим партнерам в Совете Безопасности ООН срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Мы представим доказательства того, что именно с российской стороны осуществляются попытки эскалации конфликта, кровопролития, захват украинских пограничных застав, безуспешных захватов и срыва президентских выборов", - подчеркнул премьер-министр.

В то же время он напомнил, что сегодня ночью террористы из России совершили уже четвертую попытку прорыва через государственную границу Украины.

"Именно со стороны Российской Федерации три "КамАЗа" в эскорте автомобиля "Нива" пытались прорвать государственную границу Украины. Украинские пограничники отбили попытку и немедленно призвали Федеральную пограничную службу России с соответствующим требованием обеспечить порядок с российской стороны", - добавил он.

Также Яценюк прокомментировал заявление России об отводе войск от украинской границы.

"Считаю, что заявления Российской Федерации об отводе войск от украинских границ являются блефом, поскольку даже если войска отходят, то при прямом содействии российской власти осуществляются прорывы государственной границы Украины вооруженными террористами, которых готовят на территории России", - подчеркнул глава правительства.

Межу тем, Яценюк отметил, что правоохранительные органы и СБУ получили неопровержимые доказательства наличия в России на базе военных баз центров подготовки диверсантов и террористов, которые затем приезжают в Украину.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что на востоке Украины действуют профессиональные части российской армии, а также привел ряд фактов, доказывающих это утверждение.

Кроме вышесказанного добавим, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.