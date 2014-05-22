Парубий рассказал о тяжелых боях на Донбассе: террористы хотели захватить Волноваху

В ночь на 22 мая террористы на Донбассе устроили целый ряд атак и попытались захватить город Волноваху.

Об этом заявил секретарь СНБО Андрей Парубий, передает "Остров".

"Этой ночью была осуществлена серию террористических атак на позиции наших силовиков в Донецкой и Луганской областях. Они были осуществлены как с территории Российской Федерации со стороны Луганска, а также эти нападения были осуществлены на территории самого Луганска и Донецка", - сообщил он.

Парубий рассказал и об атаках на конкретные населенные пункты.

"Этой ночью были осуществлены атаки на севере Луганска, это возле Рубежного, была осуществлена атака возле Волновахи, и были осуществлены 2 атаки на границе с Россией и на границе с Луганском – станице Луганской и возле Краснодона. Четыре одномоментных атаки были осуществлены на территории наших силовиков", - подчеркнул он.

По его данным, в этих "тяжелых боях мы смогли отбить все атаки" и террористы понесли большие потери.

"Однако, мы с сожалением должны констатировать, что украинская сторона понесла потери во время боев этой ночью", - сказал он.

Также он отметил, что на сегодняшний день украинские силовики контролируют 11 районов Донбасса от севера Луганска до Славянска.

Парубий сообщил также о попытке террористов захватить город Волноваху.

"После попытки прорыва в Волноваху и захвата этого города, а я подчеркиваю, это была попытка захвата города, атака была отбита", - заявил Парубий.

Как сообщал "Главред", ранее стало известно о нападении террористов на позиции украинских силовиков возле города Волноваха в Донецкой области и Рубежное - на Луганщине.

По данным группы "Информационное Сопротивление", в результате этих нападений погибли 8 украинских силовиков.

При этом официальных данных о потерях украинских силовиков пока нет.