Население Донбасса все больше ненавидит сепаратистов - представитель ОБСЕ

На Донбассе сепаратисты теряют поддержку среди мирных жителей, в то же время ненависть к ним среди населения растет.

Об этом заявил представитель действующего председателя ОБСЕ посол Вольфганг Ишингер во время брифинга в кризисном медиацентре, пишет "Сегодня".

"Мое личное впечатление, что сепаратисты получают все меньше поддержки от населения, население ненавидит их больше и больше", - сказал он.

Ишингер добавил, что у населения есть большое неудовлетворение центральной властью Украины.

"Есть недовольство, но очень мало людей хотят покинуть Украину", - подчеркнул он.

В тоже время Ишингер не считает, что сепаратисты в Донбассе действуют, как монолитная группа. По его мнению, группировки разнообразны, с очень разными целями и зачастую они не координируются вообще.

"Сложилось впечатление, что не все эти группы получают указания из Кремля", - резюмировал представитель ОБСЕ.

Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ уже сообщали о расколе среди боевиков на Донбассе.

В частности, они писали, что в так называемой ДНР происходит внутренний конфликт между сторонниками "министра обороны" Игоря Гиркина по кличке "Стрелок" и горловскими сепаратистами.

Позже появилась информаци о расколе в "правительстве" террористической организации "Донецкая народная республика". Отмечалось, что самозваный "министр" топлива и энергетики Алексей Грановский подал заявления о сложении полномочий в связи с несогласием с "национализацией" имущества олигархов.

После этого стало известно, что лидер боевиков Славянска Вячеслав Пономарев выступил против так называемых руководителей террористической организации "Донецкая народная республика", которые орудуют в Донецке.

Он пригрозив "лидерам" так называемой ДНР тем, что скоро его "армия" придет в Донецк и "наведет порядок".