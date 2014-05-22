Пискун призвал власти провести в Украине открытую конституционную реформу

Отдавать на рассмотрение Венецианской комиссии только какие-то части изменений в Основной закон Украины, подготовленные, в том числе, бывшими юристами режима Януковича, не конструктивно.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказал экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

"Ходят слухи, что какие-то части новой Конституции уже подали на рассмотрение Венецианской комиссии. Но было бы очень хорошо, если бы пока ничего не было отправлено", - считает он.

По его словам, в юридическом аспекте, более верным было бы не отправлять в Венецианскую комиссию какие-то отдельные изменения и части Основного закона, а представить на рассмотрение уже цельный документ. "Более правильно в юридическом аспекте представлять целый документ, который от начала и до конца отображал бы ситуацию и чаяния украинского народа. И, если будут замечания Венецианской комиссии, то получить их уже в целом, на весь документ... В противном случае, если мы согласовываем новую Конституцию частями, это не реформа, а косметический ремонт", - сказал он.

По мнению Пискуна, изменения в Конституцию необходимо нарабатывать с участием нового президента Украины, поскольку "человек, который придет к власти, будет представителем определенной части общества с их видением развития Украины".

Кроме того, по словам экс-генпрокурора, неправильно, что изменения в Основной закон готовятся кулуарно. "Я бы специально на Первом национальном организовал открытый диалог, круглый стол - "конституционная реформа". И дал бы возможность за 2-3 недели выступить ведущим специалистам конституционного права Украины со всех регионов страны. Пускай бы лучшие из их предложений украинцы поддержали мобильным голосованием. А после предложения, которые набрали бы наибольшую поддержку, был бы смысл выносить их в Верховную Раду. Это было бы правильное формирование новой Конституции", - сказал Святослав Пискун.

Напомним, 15 мая член Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по подготовке законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, народный депутат Леонид Емец заявил, что комиссия передала Венецианской комиссии проект изменений к Основному Закону.

22 мая председатель ВСК Руслан Князевич сообщил, что Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по подготовке законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины не направляла на экспертизу в Венецианскую комиссию ни одного законопроекта изменений в Основной Закон.