Пискун заявил, что нужно срочно убрать из силовых структур людей, служивших Януковичу

22 мая 2014, 15:20

Экс-генпрокурор напомнил о том, что ни один из виновных в расстреле Майдана не предстал перед судом.

 У правоохранительных органов сегодня нет ни одной причины, которая мешала бы объяснить обществу, почему, до сегодняшнего дня, ни один их виновных в разгоне студентов в ноябре 2013 года или расстрела митингующих в январе-феврале 2014 года, не предстал перед судом.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

По его словам, тот факт, что до сих пор не озвучено ни одного объяснения, свидетельствует, что "либо у правоохранителей есть непонимание ситуации, которая сложилась в стране, либо это — непрофессиональный подход к решению проблем".

"Прошло почти полгода с момента разгона студентов, но ни один милиционер не представл перед судом. Правоохранители не объясняют обществу даже причины того, почему эти люди не осуждены. Не вижу причин, почему не хватает совести объяснить это стране. Можно же выйти и сказать, что "у нас не готовы экспертизы, или мы не можем установить конкретных лиц, или у нас убежали свидетели и мы не сможем воспроизвести картину происходящего". Надо объяснить людям, почему все это не сделано", - сказал он.

Кроме того, по словам экс-генпрокурора, сегодня также нет причин для того, чтобы не предъявить обвинения "начальникам подразделений силовых структур, которые дали команду бить студентов и стрелять в революционеров солдатам и рядовым милиционерам".

"Каждый день отсрочки приговора — уменьшение срока наказания, - считает Пискун. - Надеюсь, что новый президент быстро разберется в этой ситуации, проведет кадровые изменения в правоохранительных органах, в том числе, в Генеральной прокуратуре. Нужно срочно убрать из силовых структур людей, которые прислуживали и служили тому режиму, против которого восстала Украина".

По мнению экс-генпрокурора, делать это было необходимо сразу после бегства экс-президента страны Виктора Януковича. "К сожалению, новая власть быстро, в течение 10 дней, с этим не справилась. Поэтому почти во все силовые структуры назначены на руководящие посты люди, которые так или иначе были связаны с режимом Януковича", - сказал он.

Святослав Пискун считает, это связано с "компромиссными назначениями". "То есть, назначения происходят по квотному принципу, за определенные голосования в парламенте отдаются те или иные должности. Любо эти люди заходят на свои посты за деньги. Но компромиссных фигур в руководстве правоохранительных органов быть не должно. Должны быть профессионалы, которые не запятнали себя сотрудничеством с режимом Януковича", - сказал экс-генпрокурор.

"В результате, сегодня ни один из винтиков системы не работает. Произошла разбалансированность правоохранительной системы, что может привести к непредсказуемым последствиям", - резюмировал он.

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