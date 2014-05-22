На Донбассе боевики похитили 15 инкассаторских машин "ПриватБанка"

Боевики самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" в течение последних двух недель в Донецкой и Луганской областях похитили 15 инкассаторских автомобилей "ПриватБанка".

Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет УНИАН.

Согласно сообщению, бронированные автомобили инкассаторов были похищены как с охраняемых стоянок банка, так и в результате вооруженных нападений на экипажи машин во время движения по территории региона.

"Сегодня в регионе не работает ни один фирменный инкассаторский автомобиль банка, практически весь парк наших машин был похищен боевиками. Не исключено, что сегодня эти автомобили используются боевиками террористических организаций для вооруженных нападений на украинских военных и мирных граждан на Донеччине и Луганщине", - приводятся в сообщении слова руководителя службы безопасности "ПриватБанка" Станислава Крижановского.

Банк обратился ко всем жителям региона с просьбой сообщить о возможном местонахождении похищенных инкассаторских автомобилей.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику" террористическими организациями. По факту создания террористических организаций уже открыты уголовные производства. В данное время они на этапе досудебного расследования.

По словам первого заместителя генпрокурора Николая Голомши, в соответствии с материалами, которыми располагает ГПУ, в рамках досудебного следствия установлены факты финансирования боевиков из ДНР и ЛНР, и сейчас устанавливается причастность незаконных вооруженных формирований к преступлениям против государства и населения.