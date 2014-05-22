В бою под Волновахой погиб командир батальона - СМИ

В результате нападения террористов на украинских военных под Волновахой погиб ли бойцы 51-й механизированной бригады из Владимир-Волынского.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Нападению бандгруппы противника подверглось подразделение батальонной тактической группы из состава 51-й механизированной бригады 13-го армейского корпуса ВС Украины. Место постоянной дислокации - город Владимир-Волынский Волынской области. Командир батальона погиб в бою", - написал он.

Слова журналиста подтвердил один из бойцов этого подразделения в комментарии ТСН.

Тем временем, в Сети появилась запись от имени командира соединения, подвергшегося атаке под Волновахой. По словам офицера, нападение совершили хорошо подготовленные наемники.

Напомним, в ночь на 22 мая диверсионно-террористические группы одновременно атаковали украинских силовиков в различных регионах Донбасса.

Видео: ВКонтакте