На Донбассе боевики заблокировали половину окружкомов - ЦИК

В Донецкой и Луганской областях сепаратисты по состоянию на 15:30 полностью или частично блокируют работу 18 из 34 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщил начальник пресс-службы ЦИКа Константин Хивренко, пишет РБК-Украина.

По его словам, 22 мая около 10:00 был захвачен окружком в Донецке, а около 15:30 - два окружкома в Макеевке (№56 и 57). Захватчики назвались представителями "Донецкой народной республики". В окружкомах Макеевки они забрали всю технику и избирательную документацию, а также пытались отобрать печати у глав комиссий, однако те их им не отдали.

В Донецкой области по состоянию на 16:00 22 мая заблокирована работа 10 из 22 существующих ОИК, сказал он.

Что касается Луганской области, то там сегодня утром были захвачены 2 окружкома: №107 в Алчевске и №112 в Свердловске.

Таким образом, по словам Хивренко, в Луганской области по состоянию на 16:00 22 мая заблокирована работа 8 из 12 существующих ОИК.

Между тем, заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера просит международных наблюдателей на президентских выборах согласовывать свои поездки в Донецкую и Луганскую области с правоохранителями и МИД иностранных дел для того, чтобы избежать опасностей, пишет УНИАН.

"У меня есть просьба к руководителям миссии наблюдения от иностранных государств и международных организаций: в тех случаях, когда вы примете решение о посещении отдельных местностей Донецкой и Луганской областей, обязательно свяжитесь по этому поводу с контактным лицом МИД и МВД, чтобы удостовериться, что в этой местности все будет безопасно для ваших людей", - сказал Магера.

Вместе с тем, он рассказал, что ЦИК зарегистрировала 19 миссий от международных организаций и столько же от иностранных государств. В частности, общее количество международных наблюдателей составляет 2785 человек. Больше всего от иностранных государств наблюдателей прислала Польша - 61 человек, США - 38, Литва - 31 чел.

Что касается международных организаций, то больше всего представителей на украинские выборы прибудет от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ — 1056 человек, от организации ЕНЕМО — 382 человека, сказал Магера.

Напомним, ранее сообщалось, что суд разрешил регистрировать на выборы российскмх наблюдателей.