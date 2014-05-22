Атака боевиков под Волновахой: погибли 13 украинских военных

Во время нападения на украинских силовиков под Волновахой Донецкой области погибли 13 украинских военных.

Об этом сообщил и.о. Президента Украины и спикер Верховной Рады Александр Турчинов на встрече с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, пишет УНИАН.

По его словам, боевики хотели захватить город, однако силовики не дали им этого сделать. Во время противостояния между террористами и военными погибли 13 украинских бойцов.

"Сегодня на расстоянии 48 км от Донецка в бою с террористами погибли 13 военнослужащих",- сказал он.

Он отметил, что военнослужащие все больше сужают кольцо вокруг тех мест, где находятся террористы.

По его словам, "во время боев - а их целью (боевиков - ред.) было атаковать и захватить город Волноваха - наши военные защитили этот город, не дали возможность пройти дальше, но, к большому сожалению, под минометным огнем, под огнем из гранатометов, из тяжелого автоматического оружия погибли за Украину наши ребята, военные. 13 человек отдали жизнь за Украину", - заявил спикер.

Все присутствующие минутой молчания почтили память погибших военнослужащих.

Как известно, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил о гибели восьми украинских силовиков, ранены еще 18.

Также сообщалось о том, что силовиков под Волновахой обстреляли террористы на двух джипах.