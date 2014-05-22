Ярош уверяет, что на Донбассе уже не симпатизируют боевикам и ждут помощи от "Правого сектора"

Представители организации "Правого сектора" принимают участие в деятельности батальонов территориальной обороны на Востоке Украины. Однако там в последнее время можно отметить тенденцию определенного "психологического перелома".

Об этом заявил кандидат в президенты, лидер партии Дмитрий Ярош, пишет ТСН со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши бойцы, которые сейчас есть в составе батальонов территориальной обороны именно в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областях, не имеют практически никаких проблем, связанных с тем, что их кто-то там ненавидит, плохо к ним относится", - рассказал Ярош.

"Те люди, которые недавно с определенной симпатией относились к террористам и сепаратистам, теперь уже такие симпатии не высказывают. Мы получаем постоянно информацию о том, что на Донбассе уже говорят: "Когда же придет "Правый сектор" и наконец-то наведет порядок в Донецкой области?", - подчеркнул он.

Вместе с тем Ярош опроверг информацию о том, что "Правый сектор" развернул партизанское движение в восточных регионах.

"Правый сектор" не разворачивал партизанское движение. Мы говорим о том, что, например, в том же Крыму, где ситуация очень сложная, как вариант возвращения Крыма в состав Украины может быть развернуто партизанское движение", - сказал он.

Он также проинформировал, что сеть организаций, которая существует в восточных регионах, к примеру, поставляет разведывательную информацию украинским силовым структурам.

Ярош также рассказал, что периодически сам секретно выезжает в восточные регионы. "Закрытые выезды в Донецкую область я делаю и частенько встречаюсь там с разными людьми", - сказал он.

Напомним, ранее Ярош заявлял о формировании из представителей Донецкого региона спецбатальона "Донбасс".