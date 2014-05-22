В Одесском регионе обстановка спокойная - Палица

В Одесском регионе в настоящее время обстановка стабильная.

Об этом председатель Одесской областной администрации Игорь Палица, передает УНИАН.

"Обстановка в области нормальная, стабильная. Люди потихоньку понимают, почему произошла трагедия (2 мая – ред.). Как-то уже начинают объясняться друг с другом, разговаривать. Как представители Майдана, так и антимайдана. Они начинают слышать друг друга. Они понимают, что у них нет врагов в их лагерях. У них есть разные точки зрения. Может быть, из-за дефицита общения, из-за дефицита информации. Но нам удалось посадить людей за стол переговоров. Мы должны дальше над этим всем работать для того, чтобы все поняли – здесь только друзья, здесь нет врагов", - заявил Палица.

По его словам, "безусловно, есть и какие-то больные люди или провокаторы, которые хотят, чтобы их кто-то заметил. Которые приходят со знаменами других государств и пишут призывы к какой-то новой организации – на асфальте или на заборе. Но это было всегда, на заборе всегда писали. Прошу всех одесситов относиться к этому с пониманием. Я надеюсь, что мы сейчас поработаем над изменением законов о призывах к сепаратизму и к подрыву государственности".

Губернатор пояснил, что закон должен "касаться не только наказания за жесткие действия, а и наказания за призывы".

"Очень есть хороший закон Российской Федерации, который там приняли, как я пониманию, по видению Владимира Владимировича Путина, о том, что не имеют права носить во время демонстраций, в общественных местах флаги других государств. Я надеюсь, что наша Верховная Рада тоже переймет опыт соседнего, дружественного нам государства по отношению к знаменам других государств", – сказал Палица.

Напомним, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

Количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших - почти 250.