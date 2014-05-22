Россия отвела часть военных от границ с Украиной, но десятки тысяч еще никуда не ушли - США

Пентагон подтвердил начало отвода российских войск от границ Украины, но отметил, что много военных РФ остаются на своих позициях.

Об этом заявил представитель американского военного ведомства Стив Уоррен, пишет РИА Новости.

"Мы видели, что некоторые российские войска отведены от границы", — сказал он журналистам.

В то же время, США пока не торопятся делать выводы, так как неподалеку от украинских границ остаются десятки тысяч российских военнослужащих.

Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены, что эти силы могут дестабилизировать ситуацию в Украине, заключил представитель Пентагона.

Напомним, главнокомандующий сил НАТО Филип Бридлав заявил, что, несмотря на некоторые передвижения, возле границ Украины остается много российских военных, которые занимают "угрожающие позиции".

РФ ранее заявляла об отводе войск от границ Украины, в частности, такое заявление делал Владимир Путин.