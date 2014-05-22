Еремеев и коммунисты оставили метрополитен в Днепропетровске без денег

Депутаты от Компартии и группы Игоря Еремеева "Суверенная европейская Украина" поставили миллионный город Днепропетровск на грань техногенной катастрофы. Народные избранники второй год подряд оставили без финансирования местный метрополитен.

Государственному предприятию не дали денег не только на зарплату работникам и оплату электричества, но и перекрыли возможности для самоспасения, передает ТСН.

Работникам метро не платят заработанное вот уже в течение 9 месяцев. В государственном бюджете на зарплату работникам государственного же предприятия денег не предусмотрели ни в прошлом году, ни сейчас.

"Лично мне должны 32 тысячи гривен", - признался один из метрополитеновцев.

Оскорбляет людей не только отсутствие денег, но и само отношение отдельных депутатов к проблеме. Народные избранники не захотели даже выносить вопрос о метро в Днепропетровске на обсуждение.

Надежда еще была, пока метростроевцы верили в обещание, что во время корректировки бюджета им выделят 29 млн, которыми они смогут рассчитаться за проект, под который готовы дать кредиты два европейских банка. А следовательно, и возобновить работы по достройке 3-х крайне необходимых городу станций.

"Это деньги не на строительство. 29 миллионов - это на зарплату, на электричество и 9 миллионов на проект, без которого нельзя провести тендер на строительство", - пояснил директор "Днепрометростроя" Константин Пивоваренко.

Но после провального голосования всерьез речь идет уже не о возможности развития и даже не о выживании без зарплаты, а о приближении большой катастрофы. Начатое строительство разрушается и может просто обвалиться. Почва в городе рискует просесть на несколько метров.

Каждый час из неукрепленных подземных коммуникаций выкачивают по 150 кубометров воды. Но в любой момент электричество, которое питает помповые системы, могут отключить за неуплату.

Метростроевцы не хотят пугать, но грунтовые воды подойдут под поверхность уже через три дня. Следствием этого будет подмывание фундаментов зданий и разрушение дорог.

Однако и на этом негативные последствия депутатского бездействия не исчерпываются. Дальнейший простой в строительстве новых станций угрожает существованию уже тех, что работают. Из-за маленького пассажиропотока метрополитен не способен зарабатывать на проведение необходимого ремонта путей, вагонов, вентиляции.

"Это уже надо делать. Если нет - то метро надо закрывать. Поскольку мы не сможем гарантировать безопасность пассажиров", - пояснил директор Днепропетровского метрополитена Виктор Ситонин.

Но политики решили оставить рабочих без зарплаты, предприятие - без перспективы возрождения, город - под угрозой техногенной аварии, а метро - в книге рекордов как самое короткое в мире и единственное, что не ведет в центр города.

видео: ТСН