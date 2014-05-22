На Волыни объявили двухдневный траур по погибшим под Волновахой

На Волыни объявлен двухдневный траур по погибшим под Волновахой Донецкой области. Украинские военные 51-й механизированной бригады были волынянами.

Постоянное место дислокации батальона - Владимир-Волынский. В области по погибшим объявлен двухдневный траур, сообщает Радио Свобода.

Во время поминальных мероприятий в урочище "Прощаниця" на Волыни участники почтили память не только погибших там бойцов УПА, но и бойцов Небесной Сотни и погибших военнослужащих.

На Волыни продолжается сбор средств на бронежилеты военнослужащим, который проводят активисты Нововолынска и Владимира-Волынского.

Сегодня, 22 мая, горсовет Луцка выделил 130 тысяч гривен на шлемы для своих военных.

Как известно по заявлениям Минздрава и Донецкой облгосадминистрации, в бою под Волновахой погибли 16 украинских военных. В то же время в ОГА не уточняют, с какой стороны погибшие: силовиков или боевиков.

Ранее и.о. Президента Украины Александр Турчинов заявил, что в бою погибли 13 украинских силовиков.