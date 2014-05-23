Террористы ДНР взяли на себя ответственность за расстрел военных под Волновахой - СМИ

Террористы "ДНР" официально взяли на себя ответственность за кровавое нападение на украинских военных под Волновахой.

Об этом сообщает Dailymail.

Также террористы продемонстрировали оружие, которое, по их словам, они захватили после убийства 16 военных.

Нападение совершила группировка террориста по кличке "Бес" (Игоря Безлера - Ред.), который входит в крыло организации "ДНР" под командованием российского диверсанта Игоря Гиркина (Стрелкова).

"Оружие, которое вы здесь видите, забранное у убитых, это трофеи", - сказал журналистам человек в балаклаве, который назвался "Бесом".

Напомним, в ночь на 22 мая боевики ДНР атаковали колонну военной техники под городом Волноваха, расположенным довольно далеко от мест активного противостояния с террористами - Славянска и Краматорска.

Больше об атаках террористов и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".

фото, видео: dailymail.co.uk