Медики рассказали о состоянии бойцов, раненых под Волновахой

После расстрела под Волновахой в больницах оказались 32 военных с огнестрельными ранениями.
После нападения террористов на украинских военных под Волновахой в больницах с огнестрельными ранениями находятся 32 человека.
Об этом сообщает ТСН.
Медики уверяют, что жизни раненых ничего не угрожает, их состояние, в основном – средней степени тяжести.
Первую помощь бойцам оказали в двух больницах Волновахи.
Несколько военных находятся в крайне тяжелом состоянии – пятерых перевезли в Донецкую областную травматологию.
Журналистам запрещают общаться с ранеными солдатами.
Напомним, по официальным данным, в результате нападения под Волновахой погибли 16 украинских военных. Тела погибших отправлены на судмедэкспертизу.
Нападение произошло на рассвете 22 мая, возле поселка Ольгинка.
Сейчас к месту расстрела никого не подпускают – там работают эксперты под прикрытием военных.
По словам очевидцев нападения, к блокпосту украинских солдат приехали несколько джипов и два микроавтобуса, раскрашенные под инкассаторские машины – оттуда выскочили боевики и открыли огонь из пулеметов и гранатометов.
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