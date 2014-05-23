Медики рассказали о состоянии бойцов, раненых под Волновахой

После нападения террористов на украинских военных под Волновахой в больницах с огнестрельными ранениями находятся 32 человека.

Об этом сообщает ТСН.

Медики уверяют, что жизни раненых ничего не угрожает, их состояние, в основном – средней степени тяжести.

Первую помощь бойцам оказали в двух больницах Волновахи.

Несколько военных находятся в крайне тяжелом состоянии – пятерых перевезли в Донецкую областную травматологию.

Журналистам запрещают общаться с ранеными солдатами.

Напомним, по официальным данным, в результате нападения под Волновахой погибли 16 украинских военных. Тела погибших отправлены на судмедэкспертизу.

Нападение произошло на рассвете 22 мая, возле поселка Ольгинка.

Сейчас к месту расстрела никого не подпускают – там работают эксперты под прикрытием военных.

По словам очевидцев нападения, к блокпосту украинских солдат приехали несколько джипов и два микроавтобуса, раскрашенные под инкассаторские машины – оттуда выскочили боевики и открыли огонь из пулеметов и гранатометов.

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