В милиции Днепропетровска и прокуратуре Одесской области – новые начальники

Начальником Днепропетровского городского управления милиции назначен генерал-майор милиции Виталий Глуховеря.

Об этом сообщает официальный сайт МВД.

До своего назначения Глуховеря был временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД по Днепропетровской области.

Предыдущий и.о. руководителя городской милиции Днепропетровска, полковник Георгий Гугуадзе, был освобожден от своего поста.

Также стало известно, что новым прокурором Одесской области стал Николай Стоянов.

В 2003-2004 и 2005-2011 годах Стоянов возглавлял прокуратуру Николаевской области.